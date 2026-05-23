「これで優勝できなかったら、この会社はここまでだ……」。女性向けキャリアスクール「SHElikes（シーライクス）」の創業者で、初の著書『「私なんか」を「私だから」に変える本』も話題の福田恵里氏。スタートアップの猛者たちがひしめく中、彼女が起こした「まさかの出来事」とは。人生のターニングポイントとなった瞬間を、みずから振り返る。「キラキラ女子」のイメージを打破するために2021年当時の私たちは、投資家や資本市