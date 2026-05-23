大谷翔平の活躍以降、「二刀流」という言葉はすっかり一般的になった。しかし、福岡でラーメン店『天竺』を営む大庭元明氏（56歳）の場合、その言葉では追いつかないかもしれない。実は彼には、もう一つの“職業”があるのだ。前掛けを外し「天竺」のTシャツを脱いだ、彼がヘルメットを被り乗り込むのは……。異色すぎる人生から生み出される、渾身のラーメンに迫る。趣味から仕事へ。ラーメン店主への転身福岡県中間市に店を構え