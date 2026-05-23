「生成AIの台頭で本が売れなくなり、出版ビジネスが崩壊する」といった意見は根強い。しかし、AIモデルが高度になるほど、より高品質で特定の領域に特化したトレーニングデータが必要になっている。そこでAI企業は学術ジャーナルを持つ出版社などに対して「対価を払うから学習させてほしい」とライセンス許諾を求める動きが2023年頃から徐々に活発化してきている。欧米の出版社、学術ジャーナルは「AIから稼ぐ」ために交渉・契約を