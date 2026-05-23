◆米大リーグエンゼルス―レンジャーズ（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスは２２日（日本時間２３日）、菊池雄星（３４）を６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に移行したことを発表した。雄星は、４月２９日（同３０日）の敵地・ホワイトソックス戦で先発した際には、２回２安打無失点と好発進を切っていたが、３回の登板前に左肩の張りを訴えて緊急降板。その後、ＭＲＩ（磁気共鳴画像