「倫理にかなう行為だと思った」「17歳に生中出しをキメました。歳はどうでも良いが結構美少女だった」「ヒジャブを被った〇〇ちゃん、16歳ぐらいに見えた。いきなりどうぞとM字開脚。濡れてないキツキツにNNN、200k」「チープカシオやキーホルダーでラオス人少女を釣ってNN」インドネシアやラオスで児童買春に手を出したとみられる日本人男性たちの生々しい写真付き投稿が、SNSで話題になっている。NNとは「中出し」のことらしい