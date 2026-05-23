Google Pixelが起用したアートの出どころ2026年5月20日、Google Pixel誕生10周年を記念して発売された、日本限定モデル「Google Pixel 10a Isai Blue」は、特別なコラボレーションによって生まれた。共創パートナーとなったのは、「異彩を、放て。」をミッションに掲げるHERALBONY（ヘラルボニー）。主に知的障害のある作家のアート作品をライセンス化し、ファッション、プロダクト、空間デザイン、企業ブランディングなどへ展開す