興行が２ヵ月連続で「中止」という異常事態亀田興毅氏がファウンダー（創業者・統括）を務めるボクシングイベント「SAIKOULUSH」をめぐり、異例の事態が続いている。ちなみに「SAIKOULUSH」とは、2024年8月に亀田氏がプロデュースする「3150FIGHT」と、株式会社LUSHが運営するプロボクシングイベント「LUSHBOMU（ラッシュボム）」が合体・名称変更して誕生したイベントだ。中央アジア・キルギスで予定されていたこの興行が、4月・5