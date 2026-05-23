【ニューヨーク＝金子靖志】米ニューヨークの国連本部で開かれていた核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議は２２日、核軍縮や不拡散の方向性を示す「最終文書」を採択できず、決裂した。２０１５年、２２年に続く３回連続の採択失敗となり、ＮＰＴ体制の信頼性低下は避けられない情勢だ。議長国ベトナムのドー・フン・ビエット国連大使は演説で「合意に達する状況にない」と述べ、最終文書案を採択に付さない考えを示した。最終