最終文書の採択に向けたギリギリの協議が続いています。アメリカ・ニューヨークで開かれているNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は22日、最終日を迎えました。中継です。会議は予定よりおよそ2時間遅れて始まりました。全会一致で最終文書を採択できるかは依然、不透明な状況です。議長国のベトナムは22日までに各国との協議を踏まえ、4度の改訂を経た最終文書の草案を配布しています。当初の草案に比べて全体の分量は大幅に減り、