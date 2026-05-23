漫談家の綾小路きみまろさん（75）がインスタグラムを更新。俳優の舘ひろしさん（76）との2ショットを披露している。【写真】舘ひろしと同い年の漫談家「ステキなツーショット」綾小路さんは、「すごい、すごい、まさかの異色同級生2ショット」「今日はなんと、なんと、なんと！！！」と興奮気味にコメントし、写真をアップ。ハッシュタグでは「#1950年生まれ」と添えられており、アップされた写真では、綾小路さんと舘さんがリラ