2025年度の倒産が1万505件（前年度比3.5％増）と、2年連続で1万件を超えた。2013年以来、12年振りの高水準で、抜本再生の局面にある企業が少なくない。こうしたなか、企業法務や倒産法に強みを持ち、存在感を高めているのが〓井総合法律事務所（東京都港区）だ。長年、さまざまな事業再生案件に携わってきた代表の〓井章光弁護士は、一橋大学大学院の客員教授、東京大学大学院の講師を務める指導者としての顔も併せ持つ。