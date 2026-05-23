「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が堂々の「伝統の一戦」デビューを飾った。「１番」でスタメン出場し、初の適時打を含む３安打で猛打賞。打線に火をつけた黄金ルーキーの大舞台での勝負強さを歴代の恩師たちが証言した。◇◇立石はとにかく大舞台に強いタイプだ。これまで携わってきた指導者が、口をそろえる。小学生のとき、山口県大会決勝で投手と