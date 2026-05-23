夏目漱石、太宰治…… 近代文学のなかの富士山 文豪たちは富士山をどうとらえた？ 日本の近代文学において、富士山は単なる背景ではなく、作家の自我や思想を映し出す鏡として描かれてきました。そのとらえ方は、時代や作家の死生観によって驚くほど多様です。 太宰治は、世間が称賛する富士を「風呂屋のペンキ画」と卑下しつつも、ときにその威容に引きずり込まれるなど、自身の揺れ動く心情を重ね合わせました。『富嶽百景