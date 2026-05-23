20年前、福岡市の海の中道大橋で起きた飲酒運転事故で、3人の子どもの命を奪われた母。長い沈黙を破り、去年から講演活動を始めました。亡くなった3人、そして、事故後に生まれた4人の子どもたちとともに、飲酒運転のない世の中を目指します。 ■大沼かおりさん（49）「こうやって遊ぶ。なめなめしても大丈夫。紗彬（さあや）ちゃんに初めて買ったおもちゃ。紘彬（ひろあき）くんと倫彬（ともあき）くんは、SLあそBOY大好きだ