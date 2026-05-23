独特の香りとシャキシャキした歯ざわりが魅力の「ミョウガ」。名脇役のイメージが強いですが、実は和・洋・中どんな味つけにもなじむ万能食材です。今回は、最短5分で作れる箸休めレシピ10選をご紹介。食欲が落ちやすい季節でも、ミョウガの爽やかな刺激があれば、いつもの献立がグッと引き締まりますよ。【中華風】ささっとできる簡単箸休め！ミョウガと玉ネギの塩昆布ナムル和食のイメージが強いミョウガを、ごま油が香る中華風