アメリカのトランプ大統領がイランへの再度の攻撃を「真剣に検討している」と報道されました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、トランプ大統領は22日、イラン情勢をめぐって国家安全保障担当の幹部らとの会議を開きました。バンス副大統領、へグセス国防長官らも出席し、イランとの交渉の現状や、交渉が決裂した場合の複数のシナリオについて説明を受けたということです。記事は、トランプ氏と直接話をした関