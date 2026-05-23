ダウンタウンの浜田雅功が23日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）で、俳優の貫地谷しほりとゲーム会社「カプコン」を訪れる。【動画】ゲームキャラにギャグ・コマネチをさせて大喜びの浜田雅功ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、貫地谷しほり。コメディからシリアスな社会派ドラマまでこなす実力派俳優。ドラマや映画にとどまらず、声優も務め