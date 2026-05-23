自民党内で5月21日、高市政権を支えるために発足した議員連盟「国力研究会」。表向きは外交や皇室問題などを議論する勉強会だが、その裏には2027年秋の自民党総裁選で高市早苗総理を「無投票再選」させるという、総理周辺の狙いがあった。【写真を見る】「集まりすぎ」が誤算？ 高市政権を支えるはずの「国力研究会」に想定外の議員も参加 議員連盟に“抱きついた”議員たちの思惑と政局の行方【edge23】ところが蓋を開けてみれば