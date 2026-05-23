元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が22日、自身のXを更新。“超ハイレグ”のボディースーツをまとった妖艶なグラビアショットをシェアし、「キレイだし 美しいし 刺激的すぎる〜！」「タレントの才能もすごいけど、美ボディもすごい」などと、反響を呼んでいる。【写真】「す、す、んごぃ」「ダイナマイト村重」“超ハイレグ”ボディースーツ姿で美ボディまぶしい村重杏奈村重は、「【本日発売】6月5・12日合併号の