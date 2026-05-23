5月22日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」の前日記者会見が行われ、島田慎二チェアマンが登壇。現行B1では最後となる中央開催での頂上決戦に期待を込めた。 Bリーグでは2016年の開幕以来、中立地で年間王者を決めるファイナルを開催してきたが、2026－27シーズンから大幅なリーグ構造改革が行われ、新B1「Bプレミア」のファイナルにはホーム＆アウェ