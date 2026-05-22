脂肪豊胸手術に興味はあっても、「ダウンタイムや手術後どのくらい保てるのか気になる」という人も多いのでは？ そこで、脂肪豊胸は手術後どのくらい保てるのかや、手術後の注意点などについて、銀座3丁目・BANNAI美容クリニックの坂内先生にメディカルドック編集部が詳しく聞きました。 監修医師：坂内 誠（銀座3丁目・BANNAI美容クリニック） 新潟大学医学部卒業。新潟大学大学院修了。その後、大手美容外科グルー