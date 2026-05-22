アザの治療で頻繁に使用されるピコレーザー。「治療当日はどんな流れ？」「ダウンタイムはどれくらい？」「少しでも短くする方法はある？」と、不安や疑問を抱く人も多いのではないでしょうか？ 本記事では、治療を検討する際に気になりやすいポイントについて、池袋西口病院院長・美容皮膚科部長の船坂陽子先生（日本皮膚科学会皮膚科専門医）に詳しく聞きました。 監修医師：船坂 陽子（池袋西口病院