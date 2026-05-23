「なぜかあの人はうまくいく」。そんな人の共通点を考えたことはないでしょうか。努力量や才能では説明できない差があると感じる人も多いはずです。そのヒントは、実は「見えない世界の捉え方」にあるのかもしれません。毎朝5時55分から行っている「1分朝活」で語られたのは、量子力学という一見難しそうなテーマを通して明かされた、“人生の流れを変える感覚”でした。なぜ現実は「目に見えないレベル」で決まるのか私は『奇跡が