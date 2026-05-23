■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週ぶり大幅反発、一気に最高値更新 2.週前半は金利高で軟調地合い、6万円割れの場面も 3.中東和平期待高まりムード好転、リスクオン復活 4.AI・半導体買い戻し、エヌビディア決算も追い風 5.ＳＢＧが急騰、米オープンＡＩの上場申請報道で ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1929円(3.1％)高の6万3339円と、2週ぶりに上昇した。