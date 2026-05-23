◇F1第5戦カナダGPスプリント予選（2026年5月22日モントリオールジル・ビルヌーブ・サーキット＝1周4.361キロ）今季3戦目となるスプリントレースの予選が行われ、1分12秒965をマークしたメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が中国GPに続き今季2度目のポールポジション（PP）を獲得した。0.068秒差の2番手は現在3連勝中の同僚アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）で、メルセデス勢がフロントローを独占。ランド