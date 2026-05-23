ログハウス建設のため奮闘する大石賢斉さん＝2026年4月8日、石川県輪島市2024年元日の能登半島地震と同9月の豪雨で自宅を失った人たちのため、被災した地元産の木材を使ってログハウスを住民の手で建設しようと、石川県輪島市町野町唯一の開業医大石賢斉さん（45）が奮闘している。「自宅という生活基盤を整えることは健康にもつながる。5年後に大小合わせて100棟を目標にしたい」と意気込む。（共同通信＝江浜丈裕）大石さん