【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は22日、中国とロシアがキューバを拠点として、米南部フロリダ州にある米軍施設に対する通信傍受や情報収集活動を拡大していると報じた。米情報機関の分析を基に伝えた。トランプ米政権が反米姿勢転換を狙ってキューバへの圧力を強化する上で、正当化の材料にするとみられている。フロリダ州には、中東を管轄する米中央軍と、中南米を管轄する米南方軍の司令部がそ