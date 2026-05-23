◇プロ野球セ・リーグ阪神7-4巨人（5月22日、東京ドーム）巨人の橋上秀樹オフェンスチーフコーチは、6回に走塁時に左太ももを痛めた平山功太選手について、「病院の方には行って、画像確認は行っていると思う。まだ検査結果も出ていないですから、何とも言えないので、あす（23日）、本人と話をして状態を確認した後にどうするかという形になると思います」と試合後に語りました。平山選手は6回に阪神の先発、郄橋遥人投手