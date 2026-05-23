広島3連戦が全て雨で流れて帰京した翌朝、8月20日付のスポーツ紙に「中畑コーチ“駒田放出”発言」という見出しの記事が掲載された。「このままではオフには取り返しがつかないことになる」中畑さんが広島で報道陣に話した言葉が“放出”と受け取られたのだ。この日、ジャイアンツ球場で行われた練習が始まる前、監督の長嶋茂雄さんは全員を集めてこう話された。「キヨシに言っといた。まだ戦っているこの時期にそんな話を