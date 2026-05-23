元AMEFURASSHIの鈴木萌花が、初デジタル写真集『SHE IS HERE』を5月27日に発売する。22日から『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」で予約受付がスタートし、主要電子書店でも一斉配信される。【写真集カット】上目遣いがかわいい…料理をする鈴木萌花2026年3月、13年間続けてきたグループアイドルとしての活動に一区切りをつけ、ソロタレントとして新たな道を歩み始めた鈴木。本作は、そんな“リスタート