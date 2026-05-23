アメリカ・アリゾナ州で4月、水上飛行機が住宅街へ急降下する様子がカメラに捉えられた。水上飛行機はエンジントラブルを起こし、やむを得ず道路へ緊急着陸。建物などにも接近していたが、周辺への被害は着陸時に衝突した消火栓のみだった。下は住宅街“頭を抱える状況”アメリカ南西部アリゾナ州で4月13日に撮影されたのは、上空を飛ぶ水上飛行機だ。翼のカメラが機内の人たちも映していたが、どうも様子がおかしかった。一斉に後