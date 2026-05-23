◇プロ野球 セ・リーグ 中日6-2広島(22日、バンテリンドーム)中日は序盤の4得点を生かし、広島に勝利。井上一樹監督が試合後のインタビューにこたえました。5月12日以来のスタメンとなった阿部寿樹選手が4打数4安打1打点と活躍。初回は栗林良吏投手から好機で先制タイムリーを放ち、チームを勢いづけました。指揮官も「頭が下がる」と絶賛。「練習を見ていても実戦に近いような練習を常にする。ベテランというと本人は照れくさいか