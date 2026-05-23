たとえ夫婦でも、一緒に暮らしていると「どうしてそれを大事にするの？」と感じる瞬間は意外と多いものです。自分には理解できない価値観に、つい口を出したくなることも……。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 増え続ける夫のコレクション 夫はとにかく物を手放すのが苦手なタイプです。リビングの片隅や自室には、ノベルティでもらったフィギュアやガチャガチャのおもちゃなどで、いつの間にか小さな山が築かれ