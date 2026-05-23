春ドラマは後半戦へ。今期はTBS系日曜劇場「GIFT」が世帯視聴率で2ケタに届かず、全般的に低調のようだが……。【もっと読む】濱田岳の仕事への熱意と凄みを見せつけられた「わろてんか」最終収録のリハーサル後に涙の訴え「今のドラマファンはTVerなど配信での視聴が中心です。かつてなら世帯5％は“爆死”と言われましたが、今は5％前後が中位。“ヒット”とか“好調”とは言えなくても“合格”とせざるを得ません」（テレビ誌