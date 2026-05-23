現代のイタリアには見られなくなったファンタジスタ、ロベルト・バッジョワールドカップ18回出場、優勝4回。輝かしい戦績を残しているイタリア代表は現在低迷期にある。2006年大会優勝後は2大会連続のグループステージ敗退、その後の18年、22年は欧州予選敗退で出場すらできず。今回の北中米大会も欧州予選プレーオフで敗退。優勝国の3大会連続予選敗退は初めての出来事であり、イタリアはもはや強豪国ではないのかもしれない