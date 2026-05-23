水戸を退団しRB大宮のSDに就任した西村卓朗氏RB大宮アルディージャのスポーツダイレクター（SD）として今年から新たなキャリアを踏み出した西村卓朗氏。過去10年間在籍した水戸ホーリーホック時代はジェネラルマネージャー（GM）として手腕を振るっていたが、業務内容は大きく違っているようだ。SD就任から4か月が経過した本人を直撃した。（取材・文＝元川悦子／全5回の2回目）◇◇◇「水戸時代は最初、強化部長からスタ