Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第8話が23日に放送。エータ（宮舘涼太）がレオ（番家天嵩）に未来に帰りたいと告げる。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第8話エータ（宮舘涼太）の背中を押す副島（松倉海斗）本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美