サッカー元日本代表が、素行不良によるチーム離脱から這い上がり、W杯出場を果たすまでの劇的な逆転劇を告白。徳島での恩師や仲間との出会いによる変化にスタジオから感嘆の声が上がった。【動画】サッカー元日本代表・柿谷の”圧巻”スーパープレイ集『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエ