俳優の山崎育三郎が23日のMBS『痛快！明石家電視台』（毎週土曜後3：00〜4：00※関西ローカル）に出演する。【番組カット】歴30年以上…ピアノを披露する山崎育三郎一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲ