アルコ＆ピースの酒井健太が、元サッカー日本代表のスター選手とプライベートでサッカーをする仲であることを告白した。【映像】人気芸人たち＆サッカー元日本代表・柿谷のプライベート写真『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。5月22日の放送では、元プロサッカー選手、柿谷曜一朗