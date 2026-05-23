5人組グループ・ACEesの浮所飛貴が、きょう23日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）内人気企画「日本全国 道の駅伝」に再び挑戦する。【番組カット】自信満々！1位予想に挑戦する丸山隆平「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上No.1を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。第1走者として、同企画を大人気コー