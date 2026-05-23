実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #11』（5月22日配信）では「命を懸けて戦う若手経営者」について議論がなされた。【映像】カマたく、名言の瞬間その中で、高校生で起業した株式会社B’s NOVA Groupの代表取締役会長・久保陽祐氏（23）は「死ぬこと以外、かすり傷」と提言。久保氏は過去にカナダで素手の格闘技に挑み、これまでに4回もの開頭手術を経