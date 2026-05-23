元ボクシング世界王者・長谷川穂積が23日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜※関西ローカル）に出演する。【番組カット】試合前のリフレッシュに来ていた遊園地を明かす長谷川穂積強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。前回に引き続き、メッセンジャーの黒田有、長谷川、橋下徹が出演。“ひらパー”こと「ひらかたパーク」をおっさんぽ。大阪の人々から長く愛され続けるひらパーに誕生した最新ス