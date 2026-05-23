お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が24日放送される。今回は「インテリアにこだわった6層スキップフロアのスゴイ家」が登場する。【スゴイ家】妻と長女が一緒に寝ている寝室山根と遼河が訪れたのはさいたま市。2020年築で、敷地面積は110.3平方メートル、16.2坪の建物だ。2人は外観からは6層があるとは思えず首をひねる