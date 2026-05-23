武雄競輪場の「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」が開幕する。かつてのホームバンクに帰ってきた。荒井崇博（48＝長崎）が22年11月以来、佐賀から長崎支部に移籍して以来の武雄参戦だ。「ダービーは悪くなかったかなと思うが、常に改善点はある。勝ちに来ているけど、全プロはいろいろなことを試すには一番いい。レースで乗ってみたかったフレームに換えてみる。（武雄は）地元で走っていたし、他の場よりは何となく