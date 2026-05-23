【AFC U17アジアカップ】U-17中国代表 2−3 U-17日本代表（日本時間5月23日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】「逆足ニアぶち抜き」の衝撃ゴラッソ（実際の様子）U-17日本代表が誇る16歳の神童が、有言実行のアジア制覇を果たして満面の笑みを浮かべた。日本時間5月23日のAFC U17アジアカップ決勝で、U-17日本代表はU-17中国代表と対戦。前半だけで3ゴールを奪う猛攻を見せると、後半に2失点を喫し