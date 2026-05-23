諫早市に今年3月にオープンした「ZONE SOCCER PERFORMANCE GYM」。 長崎県に初上陸の、サッカー専門のジムです。 トレーナーがマンツーマンで指導し、当たり負けしない体づくりやスピードの向上など、サッカーに必要なフィジカル能力を引き出します。 小学生以上が対象で、プロサッカー選手と同じ環境でトレーニングができるのが大きな魅力です。