今季からナショナルズでプレーしているグリフィン(C)Getty Images人生の刺激となった巨人での日々日本からメジャーへ飛び立つのは、何も日本人選手たちだけではない。いわゆる“助っ人”として活躍を遂げた外国人選手たちも近年ではNPBでの活躍が再評価され、大きな契約を得るケースが増えている。【動画】メジャーでも異彩元巨人グリフィンの「魔球」と化したチェンジアップ昨年12月にナショナルズと1年550万ドル（約8億600