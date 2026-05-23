計画は立てた。でも少しずつ遅れていって、気づけば余裕がなくなっている――そんな状況はないだろうか。実はこれは、「ある工夫」で回避できる。外資系IT企業で日本オフィスを経て、現在は米国本社でプロダクト・マネージャーとして働く福原たまねぎさんは、書籍『世界の一流が休むためにやっていること』（朝日新聞出版）のなかで、その具体的な対処法を語っている。同書から、一部を抜粋して紹介する。（ダイヤモンド社書籍編集