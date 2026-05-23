毎月の生活費がいくらかかっているかわからない、カードの明細を見るたびに「不正請求かも」と疑う…。出産を機に、そんな行き当たりばったりな生活から抜け出そうと試行錯誤したのは、テレビ東京社員兼漫画家の真船佳奈さん。著書『さよなら！行き当たりばったり人生！お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』（KADOKAWA）に綴った、リアルな家計改革について伺いました。 【漫画】「これは確かに」負債額